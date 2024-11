Ex-assistente de palco do Caldeirão revela a morte do filho recém-nascido

Ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck e musa da Viradouro, Luana Bandeira comove ao anunciar a morte do filho apenas dois dias após o parto

Ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck e musa da escola de samba Viradouro, Luana Bandeira vive a dor de ter perdido um filho. Ela anunciou que seu filho, Jorge Miguel, faleceu apenas dois dias após o parto.

O bebê veio ao mundo aos 8 meses de gestação, mas não resistiu. "Não tenho palavras pra expressar minha dor. Meu filho se foi! Eu vou guardar os melhores momentos que passamos juntos com muita música e dança!!!", disse ela.

E completou: "Por respeito ao meu processo de luto e à busca por justiça, conforme orientação da minha advogada, não posso compartilhar detalhes neste momento. Peço a compreensão de todos para que esse processo possa seguir de forma séria e responsável. Sei que Deus e meus orixás veem o que eu não vejo. Então não questiono. Seguirei na base da fé. Aprenderei com o tempo a conviver com essa dor".

Luana também é mãe de Iolanda, de 4 anos. Ela trabalhou por 10 anos no programa Caldeirão do Huck, da Globo.

Morte do filho de cantor gospel

O cantor gospel J. Neto e sua família estão de luto pela morte do filho dele, Miguel Azevedo. O adolescente de 15 anos faleceu nesta quinta-feira, 14. A morte foi confirmada pela gravadora Maximus Records por meio de um comunicado nas redes sociais.

"É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto. Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança. “Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.” Filipenses 1:21 Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor", escreveram.

Nos comentários do post, outros cantores do gênero gospel lamentaram a morte do rapaz. Rose Nascimento disse: “Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração da família e amigos! Meus sentimentos”. Cassiane escreveu: “Que o consolo do Senhor venha sobre toda a família nesse momento de dor”. E Eyshila comentou: “Meus sentimentos! Que Deus console o coração desse país”.