Sophie Charlotte e Xamã trocam muitos beijos em evento

Sophie Charlotte e Xamã marcaram presença no ensaio da Acadêmicos do Grande Rio e trocaram muitos beijos diante das câmeras

Nesta terça-feira, 19, aconteceu um ensaio na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de diversos famosos.

Sophie Charlotte e Xamãestiveram presentes no evento e esbanjaram amor ao trocar muitos beijos na frente das câmeras.

Além disso, o casal, que fez questão de posar ao lado de Paolla Oliveira, arrasou no look. Sophie apostou em uma blusa branca com alguns detalhes de brilho com uma camisa de mangas compridas e calça jeans. Já Xamã estava com a camiseta do Fluminense, seu time do coração, e calça branca.

Os pombinhos se conheceram nos bastidores da novela Renascer, da Rede Globo, em que deram vida à Eliana e Damião.

Amor

A atriz Sophie Charlotte aproveitou a folga para prestigiar a apresentação do namorado, o cantor Xamã, no festival Rock The Mountain, realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os dois, que atuaram juntos no remake de Renascer, da TV Globo, assumiram oficialmente o romance em julho deste ano, quando se beijaram publicamente pela primeira vez.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Sophie passou a compartilhar registros românticos ao lado de Xamã há pouco tempo. Em entrevista ao site Gshow, a artista, que não esconde o quanto está apaixonada, abriu o coração e falou um pouco sobre a relação com o cantor.

Segundo a famosa, atualmente, o casal se sente mais seguro para postar momentos juntos nas redes sociais. "Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou ela.

Sophie Charlotte ainda revelou que essa foi sua primeira vez no Rock The Mountain. "Eu tinha muita vontade de conhecer o festival. Todos os meus amigos sempre falaram que é o melhor festival, mais astral, mais gostoso de curtir", relatou a atriz.

