Deborah Secco exibe corpão perfeito em clique de biquíni

A atriz Deborah Secco surgiu com um biquíni laranja em suas redes sociais e arrasou ao exibir o seu corpão repleto de curvas

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 19, a atriz publicou em seu Instagram Stories diversas fotos em que aparece usando um biquíni fio dental laranja.

Em uma das imagens, a famosa surgiu se espreguiçando e exibiu o seu corpão definido, repleto de curvas.

O último trabalho de Deborah Secco na TV foi como a Lara de Elas Por Elas, novela exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024.

Transplante de sobrancelha

Deborah Secco revelou recentemente que está prestes a realizar um grande sonho: passar por um transplante de sobrancelha. Nas redes sociais da clínica de estética onde fará o procedimento, a atriz explicou os motivos da escolha e compartilhou detalhes do processo, que já começou com a remoção de sua antiga micropigmentação.

No perfil do Instagram da clínica, Deborah contou que sempre sonhou em recuperar os fios cheios e preenchidos, e encontrou no transplante a solução para seus problemas: “Acho que toda mulher já se olhou no espelho e pensou ‘ah, se eu pudesse ter aquela minha sobrancelha de antigamente’. E esse é meu sonho, sabe?”, ela compartilhou o motivo.

“Eu sempre tive algumas falhas na sobrancelha que me incomodavam e estou animada para voltar a ter sobrancelhas mais preenchidas e definidas!”, a famosa contou que deve passar pelo transplante no final do ano, e já iniciou a preparação. “A remoção da micropigmentação é apenas o primeiro passo para um novo capítulo na minha vida”, disse.

“É essencial lembrar que somos lindas do jeito que somos. Aceitar nossas fases e nossas mudanças é um ato de amor-próprio”, Deborah refletiu sobre a transformação, que contará com a aplicação de fios reais para garantir um resultado mais natural e harmônico. Vale destacar que o transplante não foi a única mudança da famosa neste ano.

