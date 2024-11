Marcelo Adnet aponta desafio em filme com Rodrigo Santoro: ‘Trabalho de criação muito grande’

Em entrevista à TV CARAS, Marcelo Adnet fala do filme Arca de Noé, que estrela ao lado de Rodrigo Santoro. A animação é inspirada em canções de Vinicius de Moraes

Parte do elenco do filme Arca de Noé, inspirado em canções do poeta, escritor e compositor brasileiro Vinicius de Moraes (1913-1980), Marcelo Adnet (43) fala da experiência de estrear na dublagem musical e aponta desafio, em entrevista à TV CARAS.“Trabalho de criação muito grande”, ressalta. Na produção, considerada como a maior animação brasileira já realizada, o artista faz uma representação do músico Tom Jobim (1927-1994), parceiro do “poetinha”.

“A gente fez um trabalho interessante, porque fizemos a versão em inglês primeiro. A gente fez a voz antes de existir o desenho. O desenho foi guiado pela voz. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a receber o filme estrangeiro, ler a tradução em português e assim dublar. No nosso caso foi um trabalho mais de criação; mais responsabilidade, menos técnico – de ter que ir na boquinha do personagem –, mas com criatividade. A cena inicial, por exemplo, é improviso nosso, a gente aquecendo a voz e tal. Então, foi um trabalho de criação muito grande. E as músicas, claro, são uma coisa à parte. Tanto é que a gente faz em dias separados”, explica Adnet.

Rodrigo Santoro (49), que também participa da entrevista, completa a fala do colega de elenco: “Isso, exatamente. Na música precisa estar com a garganta boa, não pode estar com a voz cansada, então foi feito em sessões separadas. Mas foi um processo bastante longo, mais de um ano, um ano e meio, sessões diferentes, e a gente foi construindo as personagens. Tinham câmeras que gravavam a gente nas primeiras sessões (para ajudar na ilustração). É um processo colaborativo, nesse sentido”.

Marcelo Adnet ainda faz uma observação sobre a produção audiovisual no Brasil, destinada ao público infantil. “Acho que as crianças estão tendo um espaço hoje tão legal. Na nossa época, de criança, ela ficava mais de lado, tinha uns brinquedos mais simples. Hoje, tem uma indústria, praticamente", pontua o artista.

MAIS SOBRE A ANIMAÇÃO

O longa tem grandes astros do cinema e da TV no elenco de dubladores, além dos atores Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet. São eles: Alice Braga, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso, Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães - as duas últimas atrizes, inclusive, também colaboraram no roteiro.

A trama acompanha Tom (Marcelo Adnet), um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini (Rodrigo Santoro), um poeta romântico e sonhador. Juntos, eles formam uma dupla carismática e caótica de ratos.

Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo.

Durante a viagem, brigas por território e alimentos se instauram, deixando os animais mais fortes contra os mais fracos. Surge a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos da arca, se destacarem e serem requisitados.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL: