Após perder peso, Maiara celebra ganho de massa musular

Após perder peso e receber críticas a respeito de seu corpo, a cantora sertaneja Maiara celebrou o ganho de massa muscular

Dedicada ao estilo de vida fitness, Maiara decidiu intensificar os cuidados com o corpo para deixá-lo ainda mais turbinado. Dupla de Maraisa no sertanejo, a cantora se mostrou feliz ao ganhar 2 kg de massa muscular.

A informação foi confirmada pela assessoria da artista à revista Quem nesta quarta-feira, 2. "Ela está muito feliz com os resultados", destacou.

Com 1,54 m de altura, a cantora eliminou mais de 35 kg após adotar uma rotina intensa de exercícios, modificar seus hábitos alimentares e passar por procedimentos como a bariátrica e o balão gástrico. Nos últimos meses, no entanto, sua aparência mais magra tem gerado comentários nas redes sociais, incluindo algumas críticas.

Em recente entrevista ao Renato Sertanejeiro, ela fez questão de rebater os comentários negativos sobre seu corpo. "Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", iniciou ela.

Em seguida, a cantora sertaneja mandou um recado diretamente para as pessoas que a criticam: "O que eu posso dizer para você, que está falando da minha magreza… Procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, faz dieta que dá certo, cuida da sua vida, não da minha", disparou em meio a risos.

Apesar da 'brincadeira', Maiara ressaltou que está bastante saudável e garantiu que faz acompanhamento com diversos profissionais da saúde. "Tem que tomar cuidado. Eu tenho acompanhamento não só nutricional, mas também psicológico. Me cuido mentalmente, porque se for entrar na loucura da internet… Ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém vê meus exames, né?", concluiu a artista.

