A influenciadora Ana Paula Siebert usou as redes sociais para compartilhar que aderiu a fios mais claros. Veja como ficou!

A influenciadora Ana Paula Siebert apareceu com um novo visual nesta quinta-feira, 15. A modelo usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo em que exibe os fios mais claros, e a mudança recebeu elogios dos internautas. "Simplesmente perfeita", comentou uma seguidora.

Nos stories do Instagram, ela apareceu ao lado do cabeleireiro Eder Fernando e detalhou: "Me convenceu a deixar o fundo da cor que eu tinha quando era criança. Como o da Vicky, assim eu não me incomodo com a raiz crescendo! Vou ficar ainda mais parecida com a Vicky". Em seguida, mostrou um puquinho do processo.

E no feed, compartilhou um vídeo mostrando o resultado. "Solar blonde! Tiver coragem de fazer o fundo no tom que eu queria, igualzinho da Vicky! Amei! Me senti iluminada!", disse ela.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Essa mulher nem parece de verdade, de tão linda que ela é", disse um. "Se essa mulher tem algum defeito, só pode ser nas tripas", brincou outra. "Quando a gente acha que não tem como ficar mais linda, ela vai lá e mostra que existe sim essa possibilidade", comentou uma terceira. "Simplesmente perfeita", elogiou outra pessoa.

Veja como ficou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert revela detalhe de sua roupa para festa de Rafaella Justus

Nesta semana, Ana Paula Siebert usou as redes sociais para dar alguns spoilers da festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que acontecerá no fim do mês. Em seu perfil oficial no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas curiosidades dos fãs sobre o evento.

"Você e Rafa gostam das mesmas cores. Seu vestido terá algum detalhe com as cores do vestido dela?", quis saber o internauta. “Eu não usarei o vestido combinando com a Rafa. Vicky e Manu estarão combinando com ela!", explicou ela. A modelo também contou como ajuda Ticiane Pinheiro na organização da festa de 15 anos de Rafaella Justus.