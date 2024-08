Ana Paula Siebert revela detalhe de sua roupa para festa de Rafaella Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert usou as redes sociais para dar spoilers sobre festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert usou as redes sociais para dar alguns spoilers da festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que acontecerá no fim do mês. Em seu perfil oficial no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas curiosidades dos fãs sobre o evento.

"Você e Rafa gostam das mesmas cores. Seu vestido terá algum detalhe com as cores do vestido dela?", quis saber o internauta. “Eu não usarei o vestido combinando com a Rafa. Vicky e Manu estarão combinando com ela!", explicou ela.

Ana Paula Siebert fala da festa de Rafaella Justus (Reprodução/Globo)

Ana Paula Siebert ajuda Ticiane Pinheiro com a festa de Rafaella Justus

"A festa é vocês e a mãe que estão organizando?", quis saber outro seguidor. E a esposa de Roberto Justus adiantou que está ajudando na organização, mas a enteada tem a palavra final. "Estamos todos ajudando! E a Rafa decide tudo no final. Ela é a estrela da festa e tem que amar todos os detalhes! Mas sim, ela escuta a opinião de todos", detalhou.

Em seguida, um usuário da rede social quis saber: "Tem coisas que você ajuda a Rafa e outras a Tici, a Rafa que escolhe quem vai com ela?". A influenciadora, então, respondeu que a filha de Justus não escolhe, já que sempre quer todos com ela e briga se alguém não vai. Contudo, a Ticiane Pinheiro trabalha bastante e tem compromissos importantes que nem sempre podem ser adiados.

"Eu também, então se ela está gravando eu vou, se podemos as duas nós vamos juntas. E ficamos mandando fotos e vídeos! O importante é sempre ter alguém com a Rafa! É muita gente ajudando pra ser um momento perfeito, uma festa dessa exige muitas reuniões, impossível todo mundo ir em tudo!", detalhou.

Nesta terça-feira, 13, a adolescente foi decidir sobre as flores do evento e foi com a madrasta, Ana Paula Siebert. Em sua rede social, a influenciadora mostrou um pouquinho do que vem por aí.