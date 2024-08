Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda capricham nos looks para o chá revelação

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda apostam em looks brancos para o chá revelação do primeiro filho juntos

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, Graciele Lacerda, capricharam nas escolhas dos looks para o chá revelação do primeiro filho juntos. Neste domingo, 25, eles chegaram sorridentes e radiantes no local do evento e exibiram seus modelitos.

Os dois combinaram de usarem roupas brancas. Graciele surgiu com um vestido branco feito sob medida para ela com uma capa lateral, um ombro só e aplicações de tecido em formato de flores. Por sua vez, Zezé usou calça jeans branca, camiseta e terno combinando.

O evento contou com decoração luxuosa e com o tema de ursos. Para ver as fotos, clique aqui.

Graciele Lacerda se emociona e chora no aniversário da sogra

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou que chorou no aniversário da sogra, Helena Camargo, nesta última quarta-feira, 07. Grávida de seu primeiro bebê com o sertanejo, a influenciadora comentou sobre estar bastante sensível e contou o que aconteceu durante o evento.

Para sua festa de 80 anos, a mãe do sertanejo chamou um pastor para dar a benção e aproveitou a presença dele para pedir uma oração para a nora, o herdeiro e o bebê. "Chorei horrores, a gente fica sensível né? Minha sogra chamou um pastor pra fazer, pra dar uma palavra, pra fazer uma oração e aí ele acabou fazendo uma oração pra mim, só de falar que ele ia fazer uma oração pra mim, eu já fiquei chorando já né, eu fiquei muito emocionada e aí chamou eu e o mô [Zezé] lá na frente aí ele fez uma oração pra gente, pra gravidez, né, que dê tudo certo, foi muito importante pra mim, chorei muito, senti muito a presença de deus naquele momento, foi muito especial", disse como foi o momento. Veja o post completo!