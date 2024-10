Yuri Lima sofre ao ver Nala, sua filha com Iza, com cólicas

O jogador Yuri Lima mostrou nas redes sociais que está sofrendo bastante ao ver a pequena Nala, sua filha com Iza, tendo cólicas

No último domingo, 13, Yuri Lima e Izaderam as boas-vindas para Nala, primeira filha do casal. E ao que parece, o jogador de futebol parece estar bem empenhado em seu papel de pai.

Nesta quinta-feira, 17, Yuri compartilhou em seu Instagram Stories uma foto do que parece ser a janela do quarto de hospital onde a cantora está internada e desabafou sobre o fato de a bebê estar com cólicas.

"Eu odeio cólica, e olha que nunca tive", escreveu ele, adicionando emojis de carinhas tristes. É importante ressaltar que cólicas são super normais em recém nascidos devido à imaturidade intestinal.

Homenagem

A cantora Iza usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 16, para dividir com o público uma homenagem especial direcionada à filha recém-nascida, Nala. A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, recebeu um vídeo feito por ninguém menos que Galvão Bueno.

Por meio de seus stories no Instagram, Iza compartilhou o registro gravado por Galvão. Nele, o locutor esportivo aparece narrando a chegada da pequena ao mundo com bastante emoção.

"Bem amigos da Iza, Nala nasceu! Haja coração!", declarou Galvão Bueno. Encantada, a mamãe coruja agradeceu o carinho do locutor. "Haja coração para esse vídeo que chegou aqui. A Nala está chique demais, tá? Obrigada pela narração, titio", escreveu a cantora.

A filha de Iza e Yuri Lima nasceu no último domingo, 13, em um hospital no Rio de Janeiro. A notícia da chegada da pequena Nala foi compartilhada pelos papais nas redes sociais, onde publicaram uma foto da mãozinha da bebê.

"'Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…' NALA 13/10/2024", declarou a cantora na legenda da publicação. O jogador de futebol, por sua vez, publicou a mesma imagem com um trecho da música O Leãozinho, de Caetano Veloso.