Virginia supera dificuldade com as filhas e amamenta José Leonardo: “Só paz”

Após ter dificuldades para amamentar as duas filhas, Virginia Fonseca revela como está conseguindo alimentar o caçula, José Leonardo

Após enfrentar dificuldades para amamentar as duas filhas, Virgínia Fonseca revelou que está conseguindo alimentar o caçula, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital celebrou a conquista e mostrou alguns dos momentos com o pequeno após a amamentação.

Nos stories de seu perfil Instagram, Virgínia compartilhou um vídeo fofíssimo mostrando como o caçula fica tranquilo após ser amamentado. No registro, o pequeno abre os olhos apenas para bocejar e logo volta a dormir, demonstrando a plenitude após ser alimentado com o leite materno: “Depois de mamar, é só paz meu irmão”, ela brincou.

Embora esteja comemorando a amamentação de José Leonardo, Virgínia já enfrentou diversos perrengues no passado. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou que conseguiu amamentar suas filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um, por apenas um mês após a chegada das menins.

Inclusive, Virgínia chegou a contar que a situação se tornou tão tensa que seus seios chegaram a sangrar devido à amamentação: "Não consegui amamentar mesmo, eu amamentei um mês as duas, não consegui, não deu, tava sangrando e tudo, porque eu tentei até não dar mais", ela lamentou os desafios em seu canal no YouTube.

Agora, uma semana após a chegada do caçula, a influenciadora ainda não compartilhou um relato completo, mas tem mostrado vídeos do bebê após as mamadas, além de celebrar o nascimento do menino, que chegou ao mundo no dia 8 de setembro: "Quando pensei que não tinha como melhorar, veio nosso José Leonardo. E eu já não lembro da minha vida sem ele, nosso príncipe mais lindo”, disse.

