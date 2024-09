Virginia Fonseca tem previsão de alta alterada após virose? Saiba mais

A CARAS Brasil apurou sobre o estado de saúde da apresentadora Virginia Fonseca e sobre previsão de alta após virose

Nesta quarta-feira, 11, a influenciadora digital Virginia Fonseca (25) compartilhou com seus seguidores que segue internada após o nascimento do filho Zé Leonardo. A apresentadora está sobre os cuidados médicos por conta de uma virose, mas será que ela tem previsão de alta alterada devido à doença? Saiba mais.

A CARAS Brasil apurou que apesar da gripe, Virginia Fonseca e o filho estão muito bem de saúde! A influenciadora tinha previsão para deixar o hospital nesta quarta-feira de manhã, mas por conta da virose, ela aguarda novas orientações médicas.

Segundo fontes da CARAS Brasil, a apresentadora deve receber alta médica ainda nesta manhã, conforme o esperado, mas ela aguarda novas orientações do corpo médico por conta da virose que está enfrentando.

Nas redes sociais, Virginia mostrou que acordou com o rosto inchado e desenvolveu uma alergia em sua pele, com o surgimento de uma bolinha próximo ao olho: "Sério. Agora era só isso que me faltava. Olha a bolinha que está dando na beirada do meu olho. Olha, gente, sabe, eu não sei mais o que eu faço. Que bicheira é essa que eu estou", lamentou.

A influenciadora reforçou que não pegou a virose no hospital: "Galera, eu comecei a sentir os sintomas [no] domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar para vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", detalhou Virginia, que está tomando cuidado para não contaminar o recém-nascido.

Virginia Fonseca deu à luz ao seu terceiro filho, José Leonardo, no último domingo, 8. O neném nasceu com 3.590kg e com 49,5 centímetros e é o primeiro filho homem do casal, o nome é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo (61).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA NAS REDES SOCIAIS: