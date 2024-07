Virginia Fonseca se derrete ao comemorar o aniversário do afilhado, Gabriel

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o primeiro ano do afilhado

Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com seu sobrinho e afilhado, Gabriel. O menino, filho de Mellody Barreto e William Gusmão, completou seu primeiro ano de vida nesta terça-feira, 30, e ganhou uma homenagem especial da madrinha.

Em seu Instagram, a influenciadora digital posou ao lado aniversariante, que estava pronto para a festa, o irmão, a cunhada e seu marido, o cantor Zé Felipe, com quem estava combinando o look, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje meu sobrinho/afilhado completa 1 ano de vida!!!! Não consigo explicar o amor que sinto por esse ser humaninho. Meu irmão sempre teve o sonho de ser pai, eu sempre soube que ele iria ser um paizão e fico muito feliz de ver a família linda que ele construiu…", começou.

Em seguida, Virginia falou sobre o afilhado. "Sobre o Gabriel, que menino maravilhoso, é uma paz, risonho, tranquilo… e se Deus quiser vai ser o parceirinho do José Leonardo!! Peço a Deus que abençoe a vida dele, dê muita saúde, amor, paz e ilumine seus caminhos!!! Amamos você, Babiel", finalizou, se declarando para o pequeno.

Confira:

Virginia Fonseca mostra detalhes de sua mansão com Zé Felipe

Nesta última segunda-feira, 29, Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que sua mansão com Zé Felipe está pronta. Após três anos de espera, o casal finalmente se mudou com a família. No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital e o cantor sertanejo aparecem com os filhas, Maria Alice e Maria Flor, no colo, e entram na casa com o pé direito.

"Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Depois de 3 anos, nossa casa ficou pronta!!! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu!! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e se Deus nos permitir, viver pro resto de nossas vidas!!! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos... Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde, enfim, são muitas bençãos e nós só temos que agradecer mesmo!!! GRATIDÃO!!! Toda honra e glória a Deus 2024 É NOSSO", escreveu. Confira o vídeo!