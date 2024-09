Virginia Fonseca dá esperanças de ter quarto filho: 'Pode vir'

Após dias do nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca dá esperança de que pode ter seu quarto filho com Zé Felipe; confira

Após quase uma semana de ter dado à luz seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca brincou sobre a possibilidade de ter seu quarto herdeiro com o amado, com quem já teva o caçula, José Leonardo, e as meninas, Maria Alice e Maria Flor.

Com o bebê no colo e usando seu look de amamentação, a empresária falou sobre estar pronta para mais um filho. Dançando e debochando, a apresentadora do SBT fez piada e deu esperanças de aumentar sua família.

"É uma trend viuuu, gente! Uma brincadeirinha só", escreveu esclarecendo que o vídeo não passa de uma "zoação". Afinal, recentemente, Virginia Fonseca já falou que não deseja ter mais filhos, mesmo Zé Felipe querendo mais.

Ainda neste sábado, 14, a famosa mostrou que está conseguindo amamentar José Leonardo. Com as meninas, a nora de Poliana Rocha revelou que não conseguiu dar seu leite por mais de um mês por conta de machucados.

Nos últimos dias, logo após voltar do hospital por ter sido internada pela piora de sua alergia depois do parto e virose, Virginia Fonseca fez o teste do pezinho em José Leonardo em casa e ficou em choque ao notar semelhanças do pé dele com o de sua mãe, Margareth Serrão.

