Virginia se surpreende com iniciativa de Maria Flor: 'Tá fazendo'

Após iniciar o desfralde da primogênita, Maria Alice, Virginia se surpreende ao ver iniciativa de Maria Flor de começar a usar o troninho

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe estão crescendo! A influenciadora digital mostrou que iniciou o desfralde de sua primogênita, Maria Alice, de três anos, por vontade da pequena e após iniciar o processo a mais nova, Maria Flor, de quase dois anos, acabou sendo influenciada.

Prova disso foi a herdeira do meio indo usar o "troninho" da irmã. A empresária se surpreendeu com a atitude da menina e compartilhou o momento de desenvolvimento da criança nesta quinta-feira, 10. Claro que "Floflo" encantou com a novidade.

"Gente! Floflo tá falando que vai fazer xixi e coco no troninho também. E de fato ela tá fazendo", contou Virginia Fonseca sobre Maria Flor ter conseguido fazer suas necessidades no "troninho" após ver a irmã com seu novo objeto de banheiro.

Além da conquista de suas herdeiras, a famosa celebrou o progresso de sua mãe, Margareth Serrão, em largar o vício. Após dias de decisão, a vovó das Marias e de José Leonardo mostrou que está determinada a cuidar de sua saúde.

É bom lembrar que Maria Flor completará dois anos nas próximas semanas. No dia 22 de outubro, ela fará aniversário de terá uma grande festa com um tema inspirado em Magali, personagem da Turma Da Mônica, que é a sua cara, já que ama comer de tudo.

Virginia mostra que convite da festa de Maria Flor é um brinquedo

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe,Maria Flor, acontecerá no próximo dia 22 e o convite do evento com tema inspirado na Magali, da Turma da Mônica, ficou pronto e chegou na casa da família nesta quarta-feira, 09.

Em seus stories, a influenciadora digital mostrou que o convite na verdade é um brinquedo. O item veio em uma caixa de acrilíco e ao tirá-lo da proteção, a empresária exibiu que se tratava de uma máquina de pegar bolinhas com balinhas dentro. Veja mais aqui.