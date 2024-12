Virginia Fonseca explode fofurômetro em momento com filho caçula

A digital influencer Virginia Fonseca esbanjou fofura ao mostrar um momento ao lado do filho caçula José Leonardo, de três meses

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está curtindo uma viagem com a família nas Bahamas.

Nesta terça-feira, 10, em seu Instagram Stories, a famosa mostrou um momento fofíssimo ao lado do filho caçula José Leonardo, de três meses, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

No vídeo, o pequeno aparece brincando em um tapetinho no chão. Em seguida, Virginia se deitou ao lado dele e o encheu de beijos, enquanto José exibia pequenos sorrisinhos.

"Ele gosta de beijo", se derreteu a mamãe coruja. Além de José Leonardo, Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

Perrengue

Atualmente, a digital influencer está curtindo uma viagem com a família para as Bahamas e claro que viagem com crianças sempre têm perrengue.

Nesta terça-feira, 10, a famosa mostrou em seu Instagram Stories as filhas mais velhas usando maiôs combinando na cor rosa e repleto de babados. Porém, Maria Alice surgiu no chão chorando enquanto era consolada pela irmã.

Virginia fez questão de mostrar a conversa com a filha. "Que que foi, Maria?", perguntou ela. "Esse é de criança", respondeu a menina chorando. "E você é o que?", voltou a perguntar a famosa. "Eu não quero usar", disse a pequena. "Deixa eu te falar, você tem três anos. Gente, ela está falando que esse biquíni é de criança".

Na legenda, a estrela explicou mais um pouco sobre o que aconteceu. "Ela odiou o babado no look, falou que é de criança. E ela é o que? Fica aí a dúvida do dia", disse Virginia, bem humorada.

