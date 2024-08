Virginia Fonseca exibe barriga da gravidez e celebra: 'Falta pouco!'

Grávida do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca não escondeu a ansiedade para conhecer o filho caçula que ganhou o nome de José Leonardo

Virginia Fonseca mostrou aos seguidores como a barriga cresceu nos últimos meses, em decorrência da gravidez do terceiro filho com Zé Felipe, que ganhou o nome de José Leonardo. Nesta segunda-feira (19), a influenciadora expressou a ansiedade para conhecer o pequeno e celebrou a reta final da gestação com uma dançinha.

"Para quem pediu para ver a barriga. Falta pouco", escreveu a influenciadora. Além de José Leonardo, Virginia também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de 2 anos.

Recentemente, a influenciadora contou que tem sofrido com dores na coluna e na lombar por conta da gravidez. Virginia precisou para com a prática de execícios físicos que, mesmo sendo de baixa intensidade, causavam lesões musculares.

Como relatado por ela, em uma das vezes em que "travou", ela passou um bom tempo sentada no vaso sanitário tentando se recompor ser a ajuda do marido, porque já estava despida para tomar banho e não queria causar uma situação vergonhosa.

"Estou com uma dor surreal aqui [na lombar]. Demais! Não sei o que fazer. Eu estava fazendo esteira [todos os dias], mas toda vez a minha lombar travava. Da última vez que eu fiz, fiquei 5 minutos para levantar do vaso, porque travou a minha lombar", explicou a empresária na ocasião.

Virginia Fonseca toma susto com cobra

Ainda hoje, a influenciadora passou por um perrengue na nova mansão da família, localizada em um condomínio de luxo em Goiás. Virginia mostrou aos seguidores a foto de uma cobra que foi encontrada dentro do ofurô em que ela, familiares e amigos passam o tempo relaxando.

Apesar do animal se tratar de uma cobra de pequeno porte, o tamanho foi o suficiente para causa apavoro na influenciadora: "É uma mini-cobra, né. Uma mini-cobrinha", relatou a mãe dela, Margareth Serrão, ao que Virginia respondeu: "Tá repreendido".