Na reta final da gravidez, Virginia Fonseca revela perrengue para usar o banheiro

Grávida pela terceira vez, Virginia Fonseca compartilhou com seguidores o momento constrangedor pelo qual passou para usar o vaso sanitário

Virginia Fonseca está na reta final da gravidez e tem passado por alguns perrengues com as mudanças do corpo. Nesta quarta-feira (14), a esposa de Zé Felipe, contou aos seguidores que sente muita dores ao fazer atividades simples, como se sentar, levantar e andar. A influenciadora também disse que passou por uma situação constrangedora ao usar o vaso sanitário e travar a coluna.

"Estou com uma dor surreal aqui [na lombar]. Demais! Não sei o que fazer", queixou-se a influencer. Ela e Zé Felipe estão à espera de José Leonardo, o terceiro filho do casal, que são pais de Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de 2 anos.

Em seguida, Virginia relembrou da situação inusitada que passou no banheiro por não conseguir se levantar do vaso. Por estar sem roupas, pronta para tomar banho, a empresária passou algum tempo tentando se recompor sozinha.

"Eu estava fazendo esteira [todos os dias], mas toda vez a minha lombar travava. Da última vez que eu fiz, fiquei 5 minutos para levantar do vaso, porque travou a minha lombar. Não ia sair do banheiro 'de quatro', porque eu pensei que teria engatinhar, não conseguia levantar", disse ela.

"Se eu tivesse engatinhado e pedido para o Zé Felipe me ajudar, teria demorado mesmo. Mas, eu estava pelada para tomar banho e não ia sair, não ia fazer isso! Fiquei ali até conseguir. Cinco minutos para levantar do vaso, 'travadaça' (sic).

Virginia passa por sufoco com a filha

Logo pela manhã, Virginia contou aos seguidores que passou por um sufoco com a filha mais velha, Maria Alice. Na nova mansão em que vive, a pequena tem mais acesso à piscina e, por isso, encontrou um momento de distração dos adultos para entrar sozinha na água:

“Isso é super perigoso, né gente? Se um dia ela fizer isso e não tiver ninguém por perto... Ontem ela tinha feito e eu falei para ela que se ela fizesse de novo ela ficaria de castigo e hoje ela fez de novo", disse a mãe da menina.