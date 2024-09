Virginia desabafa sobre novo sintoma após diagnóstico: 'Não sei mais o que faço'

No hospital após o parto do terceiro filho, Virginia Fonseca desabafa após receber diagnóstico e sofrer reação em sua pele

Nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca segue internada três dias após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. No entanto, a influenciadora digital e o herdeiro não sofreram nenhuma complicação após o parto. Até o momento, ela segue hospitalizada após contrair uma virose das filhas, e agora, acaba de apresentar um novo sintoma.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou que acordou com o rosto inchado e desenvolveu uma alergia em sua pele, com o surgimento de uma bolinha próximo ao olho: "Sério. Agora era só isso que me faltava. Olha a bolinha que está dando na beirada do meu olho. Olha, gente, sabe, eu não sei mais o que eu faço. Que bicheira é essa que eu estou", lamentou.

“Pronto, vamos nessa”, Virginia legendou uma foto mostrando a reação em sua pele. Vale lembrar que na última terça-feira, 10, ela também lamentou os sintomas da virose: "Galera, estou sumidinha aqui por motivos de: estou malzona. Peguei a virose das Marias. Não peguei aqui [na maternidade], não, peguei antes", esclareceu ela.

"Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", detalhou Virginia, que está tomando cuidado para não contaminar o recém-nascido.

Vale lembrar que Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo no último domingo, 8, e desde então, a empresária continua na maternidade em Goiânia, Goiás. Além do pequeno, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de duas meninas, Maria Alice, que está com três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano.

Virginia Fonseca fez cirurgia plástica após o parto?

No último domingo, 8, Virginia Fonseca deu à luz ao seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Em suas redes sociais, ela compartilhou um vídeo do parto, que contou com a presença de cirurgiões plásticos. Logo, surgiram especulações sobre possíveis mudanças, no entanto, os médicos esclareceram o verdadeiro motivo para acompanharem a cesárea.

Em suas redes sociais, Mariana Genelhu e Thiago Paoliello revelaram que viajaram de São Paulo para Goiânia para acompanhar o parto de Virginia Fonseca. Embora sejam cirurgiões plásticos, esclareceram que a influenciadora não passou por nenhuma intervenção estética, mas contou com a ajuda deles para melhorar sua cicatrização.