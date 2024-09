Virginia e Zé Felipe geram climão na família com decisão envolvendo filho, diz colunista

Segundo colunista, Virginia e Zé Felipe deixaram um familiar chateado com uma decisão após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo

No último domingo, 8, Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, com uma recepção luxuosa em uma maternidade em Goiânia, Goiás. Apesar de terem reservado um andar inteiro para receber amigos e familiares, a falta de um convite parece ter gerado um climão entre os filhos de Leonardo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Matheus Vargas, irmão mais novo de Zé Felipe, não teria recebido um convite para visitar os familiares na maternidade. Aliás, o cantor sertanejo teria descoberto sobre o nascimento do sobrinho através de publicações nas redes sociais, mesmo com o parto marcado com antecedência.

De acordo com fontes da coluna, Matheus ficou chateado com a exclusão, mas está se planejando para visitar o sobrinho. Até o momento, o motivo da decisão de Virginia e Zé Felipe não foi revelado, mas o irmão caçula não foi o único a ficar de fora da celebração do nascimento do pequeno, que contou até com um bar na maternidade.

Até o momento, Virginia e Zé receberam a presença de seus pais, Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão, além do irmão da influenciadora digital, William Gusmão. A irmã de Zé, Monyque Isabella da Costa já foi conhecer o sobrinho e foi eleita para ser madrinha dele. Amigos da apresentadora, como Lucas Guedes e Hebert Gomes também visitaram o bebê.

Enquanto isso, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme aguardam para conhecer o novo membro da família, que chegou ao mundo no último domingo, 8. Vale lembrar que Virginia e José seguem no hospital, pois a influenciadora contraiu uma virose das filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.

"Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", detalhou Virginia, que está tomando cuidado para não contaminar o recém-nascido.

