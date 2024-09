Virginia expõe dificuldade em caminhar aos nove meses de gestação

Na reta final da gravidez de José Leonardo, Virginia Fonseca brincou sobre dificuldade de andar por conta do barrigão: "Mamães que se identificam"

Na reta final da gravidez de José Leonardo, Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo que retratava a dificuldade de se movimentar aos nove meses de gestação. O vídeo, feito pelo amigo da apresentadora, Hebert Gomes, mostra Virginia dançando ao som de uma música e, em seguida, lutando para andar por conta do grande volume da barriga.

"Hebert Gomes, você me paga (risos). Mamães que se identificam?! Nove meses por cá", escreveu ela na legenda do vídeo compartilhado nesta segunda-feira, 2.

Mais cedo, a esposa de Zé Felipe também desabafou sobre as dores que tem sentido nos últimos dias. "Que dor na pelve, minha nossa senhora do céu", escreveu nos stories do Instagram, ressaltando que ainda não tinha dado à luz como alguns internautas pensaram. "Zé Leonardo segue no forninho, grupo", esclareceu.

Mãe de Maria Alice e Maria Flor, Virginia ainda organizou a mala para o nascimento do filho na última sexta-feira, 30. "Roupinhas do Zé Leonardo usar na maternidade", escreveu ela na postagem, acompanhada de uma imagem da mansão cheia de roupinhas de bebê.

Virginia Fonseca fica gripada na reta final da gravidez e gera alerta

Na última semana, a influenciadora digital Virginia Fonseca desabafou por ter pego uma gripe na reta final da gravidez de José Leonardo, a revelação da comunicadora gerou alerta nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia explica sobre sintomas gripais nessa fase da gestação.

A especialista tranquiliza e menciona que é bastante normal uma mulher ficar doente na reta final de sua gravidez, isso porque esse é um período de grandes mudanças físicas e hormonais que ocorrem no corpo da gestante. Confira a entrevista completa clicando aqui!