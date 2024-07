Poliana Rocha toma bronca de Leonardo após atitude com neta: 'Me cassetou'

Recebendo as netas em sua casa, Poliana Rocha toma bronca de Leonardo após atitude com Maria Alice; cantor chamou a atenção da esposa

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão na casa de Leonardo e Poliana Rocha em Goiânia enquanto os pais estão em São Paulo a trabalho. Recepcionando as pequenas com muito amor, os avós estão encantando ao surgirem com elas, mas, a espossa do sertanejo levou uma bronca por uma atitude com uma delas.

Nesta quinta-feira, 18, a influenciadora contou que levou uma chamada de atenção de Leonardo após falar que estaria com dó de Maria Alice por ela estar sentindo falta de seu quarto na casa dos avós enquanto o dela está em reforma para receber José Leonardo também no espaço.

"Tava almoçando aqui com o marido e acabei de levar uma cassetada dele, eu falando, porque a Maria Alice tá super estranhando o quarto que ela tá dormindo, sabe? Que ela tá dormindo no quarto de visita e é uma cama de casal e ela toda hora vai no quartinho dela, que tá em reforma pra colocar os três, e fala: 'vovó, eu quero meu quarto, quero meu quarto, quero meu berço', aí eu fico morrendo de dó, aí eu vou, dengo, ", comentou que fica chateada com a situação que a neta está enfrentando enquanto seu quarto está sendo reformado pela terceira vez.

Em seguida, Poliana Rocha falou sobre a reação que o marido teve com a história. "Aí comentando isso na hora do almoço com o Leo, aí ele falou: 'para de ficar dengando demais essas meninas, cê denga demais, olha aí, dormir numa cama de casal maravilhosa, colchão maravihoso, quarto perfeito, aí você fica dengando, com dó, não é assim não', aí me cassetou, aí eu fiquei pensando: 'será que tô dengando demais essas meninas? Mas o negócio é maior que eu, tenho que policia", admitiu que mima as netas.

É bom lembrar que a esposa do sertanejo está reformando o quarto dos netos em sua casa pela terceira vez e a obra começou escondido do cantor. Poliana Rocha resolveu fazer a mudança por conta da chegada de José Leonardo. Além disso, ela começará uma reforma em sua suíte e revelou o projeto luxuoso.

Poliana Rocha expõe motivo de só fazer quartos para os filhos de Zé Felipe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada mais uma vez sobre só ter feito quartos para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em suas casas. Após mostrar que está montando um cômodo para os netos em sua mansão em Goiânia, a loira preparou dois cantinhos para o trio na fazenda.

Depois da nora exibir o resultado realizado especialmente para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha recebeu uma pergunta em sua rede social sobre só arrumar quartos para os herdeiros de seu filho e não para os outros netos de Leonardo. Novamente, a influenciadora esclareceu a questão, já que já havia falado sobre o assunto outras vezes.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", explicou. Veja mais o que ela disse aqui.

