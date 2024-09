Virginia encanta ao mostrar José Leonardo fazendo exercício: 'Bonitinho'

A influenciadora Virginia filmou o filho caçula, José Leonardo, realizando alguns exercícios com uma profissional; veja o vídeo

A influenciadora digital Virginia Fonseca dividiu com o público um novo registro encantador do filho caçula, José Leonardo. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou o momento em que o bebê aparece realizando alguns exercícios com uma profissional.

No vídeo publicado por Virginia, José surge deitado enquanto é estimulado pela moça. A apresentadora do SBT, por sua vez, se derreteu ao filmar o herdeiro durante as atividades. "Ô, mãezinha. Bonitinho", declarou a famosa.

Em seguida, Virginia Fonseca brincou com o fato do pequeno ser 'preguiçoso'. "Eu vou é dormir, tia. Vou de berço", se divertiu ela ao conversar com a profissional responsável pelos exercícios do bebê.

Mais cedo, Virginia, que sofre com dores intensas de cabeça há alguns anos, explicou que não conseguiu realizar um exame de ressonância. Isso porque ela acabou sentindo ansiedade durante o processo e precisou desistir.

"Galera, falhei na missão ressonância, bicho, começou a me dar ansiedade lá dentro da máquina, sei lá, do nada, já tava 30 minutos lá dentro, começou a me dar um trem e eu não consegui, falhei na missão", disse ela, inconformada com sua reação inesperada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia explica decisão de manter as filhas longe da escola por um mês

Na última terça-feira, 24, a influenciadora digital Virginia Fonseca explicou ao público uma decisão da família envolvendo as duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2. Em seus stories no Instagram, a esposa de Zé Felipe contou que as pequenas passarão um breve período sem frequentar a escola.

De acordo com Virginia, que recentemente deu à luz José Leonardo, terceiro filho do casal, as Marias retornarão a rotina normal somente após o caçula completar seu primeiro mês de vida. A apresentadora do SBT esclareceu a decisão após uma seguidora mencionar o assunto.

"Aqui em casa decidimos que elas não vão para a escola até o José tomar as primeiras vacinas com um mês", disse. Em seguida, a famosa recordou que Maria Alice e Maria Flor ficaram doentes pouco tempo antes da chegada do bebê. Ela, que estava na reta final da gravidez, também acabou pegando a virose das filhas; confira mais detalhes!