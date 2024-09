Virginia passa mal e não consegue terminar exame: 'Fobia'

Ao realizar novos exames para saber motivo de suas dores constantes de cabeça, Virginia passa mal e explica o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por alguns exames na manhã desta quarta-feira, 25, para descobrir o motivo de suas dores de cabeça constantes. Depois de revelar que estava indo fazer alguns testes para entender melhor o que está acontecendo após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, ela voltou e contou que passou mal em um dos exames.

Por estar com as dores intensas na cabeça, a apresentadora do SBT foi colocada na máquina de ressonância para tirarem as imagens, contudo, ela acabou desistindo do processo após 30 minutos. A empresária então explicou que sentiu muita ansiedade.

"Galera, falhei na missão ressonância, bicho, começou a me dar ansiedade lá dentro da máquina, sei lá, do nada, já tava 30 minutos lá dentro, começou a me dar um trem e eu não consegui, falhei na missão", disse inconformada com sua reação inesperada.

É bom lembrar que, com frequência, Virginia Fonseca aparece fazendo compressas com batatas geladas para aliviar a dor de cabeça. Há anos a famosa sofre com o problema e já chegou a procurar atendimento médico diariamente.

Em outubro de 2022, ela teve um diganóstico de cafaleia tensional. No ano passado, a influenciadora chegou a ser hospitalizada após ter uma grave crise de enxaqueca com formigamento e visão embaçada.

Virginia Fonseca faz tratamentos nas pernas até a cabeça

A influenciadora Virginia Fonseca não esconde que está fazendo vários tratamentos estéticos para tratar a flacidez do corpo após ter seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, nascido no dia oito de setembro.

Após mais de 15 dias da chegada do herdeiro, a famosa tem feito dieta, comendo apenas alimentos saudáveis, massagens diárias e alguns procedimentos em uma clínica com médico. Depois de iniciar na última semana um procedimento no rosto para flacidez, a empresária retornou ao local para dar continuidade e realizar outros tratamentos para ficar com o corpo torneado. Saiba mais aqui.