Virginia Fonseca explica decisão de manter as filhas longe da escola por um mês

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que decidiu deixar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, longe da escola por um curto período

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 24, para explicar ao público uma decisão da família envolvendo as duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de quase 2. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe contou que as pequenas passarão um breve período sem frequentar a escola.

De acordo com Virginia, que recentemente deu à luz José Leonardo, terceiro filho do casal, as Marias retornarão a rotina normal somente após o caçula completar seu primeiro mês de vida. A apresentadora do SBT esclareceu a decisão após uma seguidora mencionar o assunto.

"Vi, as meninas não estão indo para a escola para preservar a saúde do José?", questionou a internauta em questão. Virginia Fonseca, por sua vez, confirmou: "Aqui em casa decidimos que elas não vão para a escola até o José tomar as primeiras vacinas com um mês", disse.

Em seguida, a famosa recordou que Maria Alice e Maria Flor ficaram doentes pouco tempo antes da chegada do bebê. Ela, que estava na reta final da gravidez, também acabou pegando a virose das filhas.

"Mas não sei se todos fazem assim. Aqui em casa foi a decisão tomada. Antes do José nascer, passamos quase um mês de muito perrengue com elas doentinhas, então realmente optamos por fazer assim", finalizou Virginia Fonseca.

Mais cedo, a mamãe das Marias e do José compartilhou novos registros fofíssimos do recém-nascido recebendo carinho das irmãs. "Bom diaaaa com muitooo amor por cá!!!! Uma terça-feira abençoada pra todos nós, amém!!!", escreveu ela na legenda.

