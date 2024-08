Viih Tube revela dieta após aumento de peso durante segunda gravidez

À espera do segundo filho com Eliezer, Viih Tube contou como está seu peso atual aos 7 meses de gestação

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 9, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua segunda gestação. Em seus stories no Instagram, a esposa do ex-BBB Eliezer explicou que mudou um pouco sua alimentação após ganhar peso nos últimos meses.

De acordo com Viih, a dieta mais restrita veio para auxiliar o pequeno Ravi, que está sendo gerado. A famosa contou que o bebê estava ganhando peso rapidamente. "Eu já engordei 10 kg. Eu estava com 65 quando engravidei, e agora estou com 75", iniciou ela.

"Estou no sétimo mês. Agora que eu comecei uma dieta mais regradinha, mas não estou com diabete gestacional e nem pressão alta. Estou fazendo a dieta porque as coisas que eu estava comendo, muito arroz, farinha, entre outros itens que dão um pico de insulina muito alta em mim, estava engordando muito o Ravi", continuou Viih Tube.

Em seguida, a influenciadora e ex-participante do BBB 21, da TV Globo, revelou que seu peso foi maior durante a gravidez da primogênita, Lua Di Felice. "Na da Lua eu engordei 23 kg, e como estou no sétimo mês, [o peso] está sendo menos que a [gestação] da Lua", disse.

Por fim, Viih Tube ressaltou que o rápido crescimento do caçula pode ser genética, uma vez que o pai do bebê, Eliezer, é alto. "Mas o Ravi está muito mais gordinho que a Lua. Tem o Eli que é muito grande também, então não sabemos exatamente o motivo", concluiu ela.

Viih Tube cita planos de adoção

Grávida do segundo filho, Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para compartilhar que está repensando sobre a quantidade de filhos que quer ter. Mãe de Lua, de um ano, e Ravi, que está na barriga, a influenciadora entrou no assunto ao ser questionada por uma seguidora.

"A gente sempre falou em ter três filhos, mas agora que estou com o Ravi na barriga, sentindo ele mexer e tendo dois filhos, eu já não sei. Fico pensando quando ele nascer, como vai ser a dinâmica da casa e a rotina. Vai ser muito maluco. A Lua já é da pá virada, não para quieta, imagina dois", iniciou Viih Tube; confira mais detalhes!