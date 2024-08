Eliezer mostra evolução da barriga de Viih Tube em sua segunda gravidez

'Quase nascendo'; Eliezer contou nas suas redes sociais que sente que a segunda gestação da esposa está passando mais rápida que a primeira

Pai babão! Eliezer mostrou a evolução da barriga de Viih Tube em suas redes sociais, destacando o progresso da gestação da influenciadora, que está com 7 meses. Em suas postagens, o empresário também refletiu sobre a chegada de Ravi, o segundo filho do casal, que já é pai de Lua Di Felice, que tem um ano de vida.

“Toque aqui para embuchar”, brincou o ex-BBB com uma foto de Viih Tube quando a barriga de gravidez ainda não era visível. “7 meses e contando…”, escreveu ele em uma foto mais recente da esposa, onde a barriga já está maior.

“Sabe o que eu tava pensando… a Viih ficou 2 anos grávida da Lua e parece que só tem 2 meses que tá grávida do Ravi. E ele já está quase nascendo”, refletiu ele. “Acho que é porque na gestação da Lua a gente não saia de casa, como não sabíamos como era, a gente ficava com ‘medo’, sei lá. Agora a rotina é outra, principalmente porque tem a Lua”.

Veja a evolução!

Recentemente, a famosa abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e um internauta quis saber se ela pretende ter o parto normal. Viih revelou que gostaria de tentar a via natural, mas acha que terá que fazer cesárea devido a posição do bebê.

"Eu gostaria muito, mas sinto que vai ser uma outra cesárea. Para quem não sabe, a Lua nasceu de cesárea porque ela ficou pélvica, sentada, e não me senti segura com parto pélvico, de bumbumzinho, ou a inversão, com uma manobra externa. Não me senti segura, e achei a cesárea a mais segura desses três caminhos que eu tinha", começou ela.

Em seguida, ela contou que Ravi também está sentado. "Dessa vez, o Ravi está sentado na mesma posição que a Lua, e não está saindo dessa posição. Meu obstetra já acha que meu útero tem um formato que talvez seja mais confortável de ficar sentadinho mesmo, muitas mães que tiveram o primeiro filho pélvico tem também o segundo pélvico. Se continuar assim, nem vou tentar normal, vou direto para a cesárea. Sinto que isso é mais seguro para mim e para ele. Não que seja o mais seguro, viu? Tem parto pélvico que dá super certo, manobra que dá certo, mas é como eu me sinto. Eu iria para a cesárea. Se ele virar, quem sabe venha normal? Se não, não", finalizou.