Viih Tube comenta sobre dificuldade para dormir na gestação

À espera do seu segundo filho, que se chamará Ravi, Viih Tube relatou dificuldades para dormir na reta final da gravidez. A famosa já é mamãe de Lua

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está à espera do seu segundo filho, que se chamará Ravi e é fruto do seu relacionamento com Eliezer. Eles já são pais de Lua, de um aninho.

Nesta quinta-feira, 8, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que acordou 5h29 e não conseguiu mais dormir. Viih também relatou que não teve insônia na primeira gestação.

"Não tive insônia na gravidez da Lua, mas na do Ravi eu simplesmente acordo, não consigo voltar a dormir e nem sei o porquê", disse ela.

Barrigão

Viih Tube está à espera do segundo filho, o Ravi, fruto do casamento com Eliezer e surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma foto mostrando a barriga e se impressionou com o tamanho dela. Vale lembrar que a influenciadora já é mãe de Lua, de um ano.

"O bucho, entramos em 25 semanas", escreveu a ex-BBB ao compartilhar a foto, na qual ela usa um cropped e exibe a barriga saliente.

Recentemente, o marido da ex-BBB também compartilhou a evolução do barrigão da amada em seu Instagram: “Toque aqui para embuchar”, brincou o ex-BBB com uma foto de Viih Tube quando a barriga de gravidez ainda não era visível.

“Sete meses e contando…”, escreveu ele em uma foto mais recente da esposa, onde a barriga já está maior.“Sabe o que eu estava pensando… a Viih ficou dois anos grávida da Lua e parece que só tem dois meses que está grávida do Ravi. E ele já está quase nascendo”, refletiu ele.

“Acho que é porque na gestação da Lua a gente não saia de casa, como não sabíamos como era, a gente ficava com ‘medo’, sei lá. Agora a rotina é outra, principalmente porque tem a Lua”.