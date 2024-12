Eliezer mostra conversa com Viih Tube em meio à internação de Ravi

O influenciador Eliezer usou as redes sociais para compartilhar um print de uma conversa com a esposa, a influenciadora Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 13, para compartilhar um momento ao lado da filha Lua, de um ano. Após publicar um vídeo em que a pequena aparece descalça, correndo atrás de galinhas, ele mostrou como a mãe dela, a influenciadora digital Viih Tube, reagiu ao ver a cena.

No print compartilhado por Eliezer nos stories do Instagram, Viih Tube brinca: "Meu Deus, que coisa mais linda. Uma princesa! Mas e esse pé descalço nessa área cheia de cocô de cavalo? Por que os pais são assim? Socorro!", escreveu ela, que adicionou uma risada em seguida.

Veja:

Eliezer mostra conversa com Viih Tube (Reprodução/Instagram)

Como tem sido a dinâmica do casal?

Vale lembrar que Elieze e Viih Tube estão se revezando para cuidar do filho mais novo, Ravi, de um mês, que está internado há cerca de duas semanas em um hospital de São Paulo e ainda não teve seu diagnóstico fechado pelos médicos e revelado pelos pais.

Recentemente, Viih Tube contou como tem sido a dinânmica do casal para cuidar dos dois filhos. "A gente faz plantão assim: eu fico na parte do dia [com o Ravi no hospital], e ele [Eliezer] fica na parte da noite e da madrugada", inciou ela, que contou ainda que emagreceu durante esse período.

"Então, toda vez que eu chego em casa estão os rastros dele, né? E também aqui no hospital estão os rastros da noite. É sempre um saco de lanche ou um saco de japonês ou um saco de pastel... Eu sou o contrário! Não consigo pôr nada na boca quando estou nervosa. Não estou comendo! Emagreci dez quilos já, para vocês terem uma noção", complementou ela.

Como foi o mêsversário de Ravi?

Vale lembrar que Ravi completou seu primeiro mês de vida nesta quarta-feira, 11. Com o pequeno internado, a família decidiu fazer uma festa intimista no quarto do hospital. Logo cedo, Eliezer começou a organizar a decoração do quarto para a festinha. Ele levou bandeirinhas com a mensagem ‘Parabéns’ e também chapéu de festa para enfeitar o local.

Viih Tube fez uma publicação no Instagram para celebrar a data e falou sobre estar confiante em sua melhora e saída do hospital. Mais tarde, ele ganhou outra festinha na unidade médica.

