Viih Tube mostra nova foto do barrigão ao celebrar 8 meses de gravidez

A influenciadora digital Viih Tube completou 8 meses de gestação nesta quinta-feira, 26, e dividiu com o público uma nova foto encantadora do barrigão. À espera de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, a famosa já é mãe de Lua, de 1 ano e meio de vida.

Por meio dos stories de seu Instagram, Viih, que tem compartilhado detalhes da gestação desde o início, publicou um clique celebrando a nova fase. "Entramos no 8º mês. 32 semanas", escreveu ela na legenda.

Através de um vídeo, a influenciadora ainda aproveitou para detalhar a experiência do sétimo mês na segunda gravidez. "Contrações de treinamento, tem mamãe que começa até antes, mas no sétimo mês é mais comum. É como se o bebê estivesse se preparando para o parto, mas está só fazendo uns testes", iniciou.

"Não é para ser uma contração dolorosa, se tiver dor, comunique seu médico. É uma contração que o útero fica mais 'duro', a barriga meio torta, e dura alguns segundos, depois ela relaxa. Dor pélvica também pode aparecer a partir de agora", completou.

Viih Tube revela se planeja realizar plásticas após o parto

A influenciadora digital Viih Tube separou um tempo de seu dia para bater um papo descontraído com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas sobre sua segunda gestação para responder.

Viih, que está na reta final da gravidez de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, falou um pouco sobre o tipo de parto que deseja ter e abriu o jogo sobre possíveis planos de realizar cirurgias plásticas no corpo após o nascimento do pequeno; confira detalhes!