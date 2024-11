Ravi: Veja as lembrancinhas de maternidade do filho de Viih Tube e Eliezer

O nascimento de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer aconteceu nesta segunda-feira, 11. Veja como são as lembrancinhas de maternidade

O nascimento de Ravi, segundo filho dos influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer aconteceu nesta segunda-feira, 11. Agora, a ex-BBB usou as redes sociais para compartilhar alguns detalhes de como são as lembrancinhas de maternidade.

"Tem essa caneca com 'Ravi' escrito, linda e maravilhosa. Essa garrafinha de água também. Está tudo na paleta dele. Tem também a vela e aqui um biscoitinho. Tem mais castanhas aqui, e aqui tem lápis e canetas. Tudo no tema. Lindo, né?", descreveu a influenciadora nos stories do Instagram nesta terça-feira, 12.

Veja:

Viih Tube mostra lembrancinhas de maternidade (Reprodução/Instagram)

Viih Tube mostra lembrancinhas de maternidade (Reprodução/Instagram)

Eliezer fala sobre o nascimento do filho com Viih Tube: 'Muitas horas'

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 12, para falar sobre a emoção com o nascimento de Ravi. Nos stories do Instagram, ele contou que a esposa está bem e descansando após muitas horas de trabalho de parto.

Ele disse que Viih Tube continua no hospital, mas está tudo bem. "Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouco com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto", disse ele.

Em seguida, ele contou que não dará detalhes sobre o nascimento de Ravi, já que a experiência deve ser contada por Viih Tube. "Eu sei que vocês estão curiosos para saber detalhes, o que que aconteceu... Mas eu vou deixar que a Viih se recupere para que ela conte. O momento é dela, se preparou tanto para esse momento...", detalhou.

Ravi veio ao mundo na noite de segunda-feira, 11. O bebê nasceu às 19h49, com 3.760 kg e 49 cm. Ele é o segundo filho do casal, que já tem Lua, de 1 ano.

Leia também: Viih Tube revela que passou por cesária de emergência: 'Alguns sustos'