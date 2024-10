Viih Tube encanta ao posar com Lua em clima de Natal

Viih Tube já enfeitou a sua casa para as festas natalinas e encantou ao posar com a filha Lua, de um ano, já em clima de Natal

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

A digital influencer já enfeitou a sua casa para as festas natalinas e tem publicado diversas fotos. Nesta terça-feira, 29, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma foto em que mostra a filha Lua, de um ano, segurando um enfeite de Natal.

Em seguida, a esposa de Eliezerposou ao lado da herdeira no maior clima natalino. Para a imagem, Viih Tube escolheu um vestido vermelho enquanto Lua esbanjou fofura com um look verde. Além de Lua, Viih e Eliezer estão à espera de Ravi, que deve nascer em breve.

Expectativas

Na segunda-feira, 28, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores suas expectativas para o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Embora a influenciadora só complete 40 semanas de gravidez em 21 de novembro, ela acredita que o parto possa ocorrer antes, na primeira semana do mês.

"Agora mudei a sensação, não acho mais que ele vem dia 4 ou 5, agora estou com a data do dia 8 na cabeça e esse número não sai, que coisa estranha, vamos ver se é maluquice ou não", disse ela, que também é mãe da pequena Lua Di Felice, de um ano e meio.

Vale lembrar que a famosa está perto de completar 37 semanas de gestação. Recentemente, Viih Tube revelou que, a partir dos próximos dias, o pequeno Ravi pode chegar a qualquer momento. "A partir de semana que vem, qualquer hora é hora, já não é mais prematuro, mais ou menos 37 semanas, e está tudo encaminhando muito bem. Estou tendo bastante contração de treinamento, que é um preparo para o parto, eu estou com o colo mais mole do que semana passada, e ele já desceu mais também", afirmou ela.

