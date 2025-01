João Gomes encanta ao exibir momento fofo com o filho: 'Todo lugar é lugar'

O cantor João Gomes usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo, na companhia de seu filho, Jorge, de 11 meses

O cantor João Gomes e a esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, curtiram alguns dias de folga em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, na companhia do filho, Jorge, de 11 meses. Nesta quinta-feira, 9, o artista usou as redes sociais para compartilhar um momento ao lado do herdeiro.

Nos cliques compartilhados no feed do Instagram, o pequeno aparece dormino no colo do pai enquanto curtem um passeio de barco pela região. "Todo lugar é lugar", brincou o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Jorge tá muito preocupado com os boletos de janeiro", disse uma. "Tal pai, tal filho", comentou outro. "Isso que é felicidade, nossa!", opinou mais uma pessoa.

Veja os cliques compartilhados:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

Ary Mirelle rebate comentário inconveniente de internauta: 'Não pode'

Recentemente, Ary Mirelle não ficou calada diante de uma crítica sobre sua vestimenta. Após compartilhar um vídeo nos stories do Instagram mostrando o estado de seu cabelo, ela foi surpreendida por um comentário sobre sua calcinha e fez questão de responder.

"Lindo, faltou trocar a calcinha por um shortinho ou uma calcinha sem costura", disse a pessoa. "Até da calcinha, mulher", disse a esposa do cantor João Gomes, que completou ao compartilhar um print da mensagem: "Não, minha gente, parece mentira. Não pode nem usar a abafa peido em paz dentro de casa. Até da calcinha alheia estão falando agora."

Em recente entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Ary Mirelle falou sobre o primeiro natal de sua família na companhia do filho, Jorge. "Ele ainda é muito novinho, mas queremos que, de alguma forma, já possa sentir a magia da data. Escolhemos fazer uma ceia em casa, com toda a família reunida", relatou.

Leia também: Ary Mirelle, mulher do cantor João Gomes, faz balanço de 2024: 'Cresci como mulher'