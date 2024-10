Thiaguinho abre o jogo sobre vontade de ser pai: 'Está na hora'

O cantor Thiaguinho, que namora Carol Peixinho desde 2021, contou que eles planejam ter filhos e podem aumentar a família em breve

O cantor Thiaguinho foi o convidado do programa Conversa Com Bial, que foi ao ar na Rede Globo na última sexta-feira, 4, e abriu o jogo sobre os planos de ser papai.

O artista namora Carol Peixinho de 2021 e contou que ter filhos está nos planos do casal. "Está na hora já, né? Sempre fui muito família e sempre tive muita vontade de ter filho. Acho que vai ser um amor importante para minha vida. Fora o crescimento que vou ter como pessoa", disse ele.

Em seguida, Pedro Bial perguntou para Thiaguinho se ele e Carol já estão trabalhando nisso. "Que horas é o programa mesmo?", brincou o artista.

Na ocasião, Thiaguinho também comentou sobre sua viagem para a Angola, na África. “Minha ida à África foi muito forte. Indico para todas as pessoas conhecerem o continente africano. Só tive a oportunidade de conhecer a Angola, quero conhecer outros países. A Angola tem essa conexão, por falarem a nossa língua, mas eu indico principalmente para quem é preto e mora no Brasil e não teve essa oportunidade de ver de perto o que é a África", afirmou.

Relacionamento

Com milhares de fãs nas redes sociais e mais de cinco anos atuando como influenciadora, Carol Peixinho não tem dúvidas que controlar a vida online é um dos principais estratégias contra crises na relação com Thiaguinho, com quem vive um namoro de três anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa, que acaba de lançar sua própria marca de roupas fitness, falou um pouco da vida à dois com o amado.

"Acredito que quando a gente expõe pouco e vive o relacionamento um pouco longe dos holofotes, é pouco provável que as opiniões públicas, comentários causem algum ruído significativo na relação", disse Carol, que prefere apenas compartilhar cliques e vídeos fofinhos com o pagodeiro.

Quanto à agenda corrida de ambos, a influenciadora, que volta e meia aparece em Salvador para visitar amigos e familiares, conta que os dois sempre estão por dentro das obrigações do outro, para sempre aproveitarem o tempo juntos. "A gente se sai bem nesse quesito [risos]. Batemos sempre as agendas, organizamos nossa semana para estarmos o máximo de tempo juntos. Super dá certo", comemora.

Recentemente um comentário da ex-BBB sobre planejamento de casamento viralizou, gerando algumas dúvidas em admiradores do casal. Mas apesar da felicidade dos fãs, ela garante que os dois ainda não irão trocar alianças, embora seja um desejo grande. "Eu não falei que estou me preparando para casar [risos]. Eu falei que obviamente a gente tem vontade de casar e está nos nossos planos", explica.