Carol Peixinho celebra aniversário de 42 anos de Thiaguinho: 'Orgulho e admiração'

O cantor Thiaguinho chegou aos 42 anos de idade! Para celebrar a data especial, a namorada dele,Carol Peixinho, usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar uma bela homenagem ao amadado e abriu um álbum de fotos resgatando registros dos dois.

Nas imagens compartilhadas, os dois aparecem curtindo viagens juntos, comparecendo a eventos, aproveitando momentos em casa e posando para fotos. Na legenda, ela declarou: "Hoje é o dia do meu pisciano legítimo que eu amo amar todos os dias, Thiaguinho! Ah, meu amor, como é bom ter um parceiro como você! Tanto orgulho e admiração tenho desse homem tão amado, do bem, cheio de sensibilidade, talentos… E muchas coisitas mais!".

"Tenho certeza que a vida está preparando coisas lindas e especiais pra você neste novo ciclo. Você é grande demais pra não ser tudo que sonhou! Deus te abençoe grandemente e que você siga feliz, espalhando amor e evoluindo!", escreveu em seguida.

E finalizou: "Te amo 'infinitão', e obrigada por tudo: tudo que já vivemos e tudo que ainda vamos viver! Feliz aniversário, 'MáLuv', e bora viver seu dia intensamente". Nos comentários, Thiaguinho respondeu: "Ah, meu amor… Te amo tanto!!! Eu te agradeço muito por ser essa parceira tão especial… Como sempre te digo: você trouxe cor e luz pra minha vida! Bora viver mais um ano lindo e que seja especial demais! Amém! Amém! Amém! Super obrigado, meu amooor!"

Veja a publicação:

Planos de casamento

Juntos há cerca de 3 anos, o casal abriu o coração recentemente e revelou o desejo de oficializar o matrimônio. Apesar de não possuírem um noivado oficialmente anunciado, os famosos garantem que o casamento está por vir.

Em entrevista à RedeTV!, o cantor explicou que preza bastante pelo casamento, uma vez que se espelha na relação de 42 anos dos pais, Glória Maria e João Barbosa. "Eu acho lindo [casar], eu vim de uma família maravilhosa, meus pais são casados até hoje e é uma base que me sustenta em relação à criação, valores e acho isso muito importante", declarou Thiaguinho.

A empresária e ex-participante do BBB 19 contou que o assunto faz parte das conversas entre o casal, mas explicou que pretendem realizar tudo com muita calma. "A gente se empolga com a ideia. Planos estão [acontecendo], mas sem pressa", afirmou Carol Peixinho. Leia mais!

