Thaila Ayala encanta ao mostrar os filhos sujos de brincar: 'Mais felizes'

Mostrando ser uma mãe liberal e despreocupada com a sujeira, Thaila Ayala encanta ao mostrar seus filhos com Renato Góes com roupas manchadas

Os filhos de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco, de dois anos, e Tereza, de um, encantaram ao surgirem em novas fotos compartilhadas pela mamãe na rede social neste domingo, 20. A atriz então mostrou ser uma mãe liberal e que deixa os herdeiros brincarem sem preocupação com a sujeira.

Com as roupas manchadas de comida, tinta e muito mais, a famosa brincou sobre postar os registros para ver se consegue um patrocínio para lavar as peças. Cheios de fofura, as crianças encantaram na aparição descontraída.

"Dizem que crianças que se sujam são mais felizes, então bora conseguir um patrocínio de tira manchas, sabão em pó e amaciante porque tá puxado! Me notem", disse Thaila Ayala na legenda do álbum. Nos comentários, os internautas admiraram a duplinha. "Infância sendo vivida", opinaram. "Os dois são lindos", elogiaram.

Ainda nos últimos dias, a famosa mostrou que não conseguiu segurar as lágrimas ao encontrar algumas roupinhas antigas de seus filhos. No registro, a atriz aparece organizando o armário das crianças e, ao dobrar as peças, se depara com macaquinhos e outros modelos que usavam quando eram bem pequenos. Foi então que ela ficou bastante emocionada com o crescimento rápido deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala brinca recordar barrigão de grávida

A atriz Thaila Ayala assustou os seguidores ao surgir grávida e dizendo que seu terceiro filho com Renato Góes estava vindo aí. Aproveitando o clima de tbt da rede social, ela relembrou cliques de ensaio de quando estava esperando o primogênito Francisco e a caçula Tereza.

Em meio à natureza, a famosa apareceu deslumbrante mostrando seu barrigão. A artista, que está no ar na novela das sete, ainda falou para os fãs tentarem adivinhar de qual gestação era cada clique. Thaila então comentou sobre não sentir falta da gravidez por ter passado muito mal.

"Vem aí, mentirinhaaaa Hahahahahah Gente quando nessa vida eu pensei que sentiria SAUDADES da barriga, eu falava "IMPOSSÍVEL" uma vez que eu passei mal TODOS os dias das minhas gestações e MUITO. Mas sim, cá estou eu morrendo de saudade do barrigão! Ai ai ai. Detalhe, tem barriguinha do Chico e da Tete aí, será que vocês conseguem diferenciar?", disse ela. Confira!