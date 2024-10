Thaila Ayala cai no choro ao notar que roupas dos filhos não servem mais: ‘Não é cena’

Thaila Ayala não segura as lágrimas e chora muito ao notar que algumas roupas dos filhos já ficaram pequenas; confira o relato

Nesta terça-feira, 15, Thaila Ayala compartilhou um momento desafiador da maternidade em suas redes sociais. Em um vídeo, a atriz se emocionou ao notar que algumas roupas de seus filhos, Francisco, de dois anos, e Tereza, de apenas um ano, já não servem mais e refletiu sobre o crescimento das crianças, frutos de seu relacionamento com Renato Góes.

Em seu perfil no Instagram, Thaila mostrou que não conseguiu segurar as lágrimas ao encontrar algumas roupinhas antigas de seus filhos. No registro, a atriz aparece organizando o armário das crianças e, ao dobrar as peças, se depara com macaquinhos e outros modelos que usavam quando eram bem pequenos.

Durante o registro, Ayala falou sobre a dificuldade para compreender que eles cresceram e algumas fases já passaram: "Sim, essa aí sou eu sofrendo quando percebo que meus filhos cresceram através das roupinhas deles. Quando me dou conta que eles nunca mais serão aqueles menininhos que cabem na palma da mão com cheiro de leite materno", ela relatou.

"Quando realizo que eles nunca mais serão assim, tão pequenininhos, completamente dependentes da mamãe. Isso aí não é cena não, viu? Eu sofro real. Sim, sou dramática", Thaila declarou no vídeo e recebeu comentários de apoio de muitas mamães, que também sentem saudade da fase em que os filhos eram apenas recém-nascidos.

Vale lembrar que recentemente, Thaila Ayala também surgiu aos prantos por ficar longe dos herdeiros durante uma viagem. Em um vídeo, ela confessou que chorou todos os dias: "Gente, coisas que a gente não mostra, né, mas eu só chorei nessa viagem. Eu só posto as coisas lindas e maravilhosas porque o Instagram é sobre isso”, iniciou o desabafo.

“Mas eu só choro de saudade dos meus filhos. Meu Deus do céu! Que desespero”, disse a artista, que completou revelando que pensou em desistir da viagem: "Todos os dias eu me pergunto: ‘O que eu estou fazendo aqui?’. Muita saudade desde o dia um. No dia três, eu pensei em voltar. Não, vamos seguir, é importante pra gente”, Thaila refletiu sobre a saudade das crianças.

