Thaila Ayala exibe barrigão de grávida e brinca: 'Vem aí'

Atriz Thaila Ayala exibe barrigão em fotos de ensaio gestante e brinca sobre estar esperando seu terceiro filho com Renato Góes

A atriz Thaila Ayala assustou os seguidores nesta quinta-feira, 08, ao surgir grávida e dizendo que seu terceiro filho com Renato Góes está vindo aí. Aproveitando o clima de tbt da rede social, ela relembrou cliques de ensaio de quando estava esperando o primogênito Francisco e a caçula Tereza.

Em meio à natureza, a famosa apareceu deslumbrante mostrando seu barrigão. A artista, que está no ar na novela das sete, ainda falou para os fãs tentarem adivinhar de qual gestação era cada clique. Thaila então comentou sobre não sentir falta da gravidez por ter passado muito mal.

"Vem aí, mentirinhaaaa Hahahahahah Gente quando nessa vida eu pensei que sentiria SAUDADES da barriga, eu falava “IMPOSSÍVEL” uma vez que eu passei mal TODOS os dias das minhas gestações e MUITO. Mas sim, cá estou eu morrendo de saudade do barrigão! Ai ai ai. Detalhe tem barriguinha do Chico e da Tete aí, será que vocês conseguem diferenciar?", disse ela.

Nos comentários, os seguidores admiraram os registros especiais. "Maravilhosa, uma grávida linda demais", elogiaram. "Que linda", exclamaram outros.

Já crescidos, nos últimos dias, os filhos de Thaila Ayala e Renato Góes deram um show de fofura ao surgirem com looks juninos. A aparência deles chamou a atenção, isso porque, um deles lembra muito a mãe e o outro o pai.

Thaila Ayala chora ao ver decoração da festa da filha

A filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, a pequena Tereza, completou um ano de vida e ganhou uma grande festa de aniversário. Na rede social, a mamãe da menina encantou ao exibir detalhes do evento especial, montado ao ar livre e que teve uma decoração toda delicada.

Impactada ao ver sua idealização se tornar realidade, a atriz surgiu chorando e falou sobre ter ficado emocionada ao ver a mesa do bolo com o tema escolhido por ela. "A primeira vez que eu vi a mesa do bolo foi a primeira vez que eu chorei na festa, era tudo tão além do que eu podia ter imaginado quando escolhi esse tema “gatinha manhosa” essa música que fez parte desse 1 ano da nossa menina", contou Thaila.

"Sonho de festa REALIZADO com sucesso! E aí é claro que foi só emoção, emoção de ver nossa menina tão feliz, tão saudável, tão perfeita, nosso milagre divino! Obrigada Deus", agradeceu a famosa sobre a herdeira estar bem após nascer com uma má formação no coração e precisar de cirurgia. Veja as fotos aqui.