Filhos de Thaila Ayala e Renato Góes chamam a atenção com aparência; veja

Em cliques juninos, filhos de Thaila Ayala e Renato Góes esbanjam fofura e chamam a atenção por um parecer muito a mãe e outro o pai

Os filhos de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco e Tereza, encantaram ao surgirem em novas fotos da rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 01, a atriz compartilhou cliques dos herdeiros curtindo festas juninas e julinas após começar o mês de agosto.

Usando looks caipiras, o primogênito e a caçulinha deram um show de fofura com muito estilo. Além de chamarem a atenção com seu charme, a dupla impressionou ao um parecer muito com a mãe e o outro com o pai.

"Agora é oficial as festas juninas e julinas acabaram mas tenho um tanto de registros imperdíveis dessa menina que adoraaaa uma festa!", escreveu a global na legenda. Nos comentários, os internautas falaram sobre a semelhança de cada um com os pais. "Chico, a sua cópia e Tereza a do pai", opinaram. "É muita fofura", babaram outros.

Nas últimas semanas, Thaila Ayala viajou com os dois para uma praia da Bahia. Durante a passagem pelo litoral, a famosa impressionou ao exibir a situação atual de sua barriga. Recentemente, antes de viajar, a atriz divertiu ao mostrar um momento de Tereza em seu closet. Com apenas um ano, a pequena apareceu invadindo a armário da mãe e até pegando itens de grife para usar

Thaila Ayala chora ao ver decoração da festa da filha

A filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, a pequena Tereza, completou um ano de vida e ganhou uma grande festa de aniversário. Na rede social, a mamãe da menina encantou ao exibir detalhes do evento especial, montado ao ar livre e que teve uma decoração toda delicada.

Impactada ao ver sua idealização se tornar realidade, a atriz surgiu chorando e falou sobre ter ficado emocionada ao ver a mesa do bolo com o tema escolhido por ela. "A primeira vez que eu vi a mesa do bolo foi a primeira vez que eu chorei na festa, era tudo tão além do que eu podia ter imaginado quando escolhi esse tema “gatinha manhosa” essa música que fez parte desse 1 ano da nossa menina", contou Thaila.

"Sonho de festa REALIZADO com sucesso! E aí é claro que foi só emoção, emoção de ver nossa menina tão feliz, tão saudável, tão perfeita, nosso milagre divino! Obrigada Deus", agradeceu a famosa sobre a herdeira estar bem após nascer com uma má formação no coração e precisar de cirurgia. Veja as fotos aqui.