Thaila Ayala relata estranhamento com falta de interação do filho

Em entrevista, Thaila Ayala relatou espanto ao ver as consequências do tempo de tela na rotina do filho, Francisco: "Não respondia aos comandos"

Em conversa recente no programa Mil e uma T(r)etas, Thaila Ayalaabriu o coração sobre a experiência de expor o filho Francisco, de 3 anos, às telas. A atriz contou que ficou preocupada quando percebeu que o filho parou de responder aos comandos e chegou a pensar que ele poderia ter algum grau de autismo.

"Ele foi tendo contato com telas, mas a meu ver não era nada demais. Não eram horas, nem todos os dias, mas tinha bastante comparado a zero (contato). Comecei a perceber que ele não respondia aos comandos, deixou de fazer coisas que normalmente fazia, não olhava mais no olho. Cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. A evolução dele parou, estagnou. Foi muito bizarro, foi muito marcante", relatou a esposa do também ator Renato Góes.

Na sequência, ela contou que seguiu a orientação de seu médico e decidiu reduzir completamente o tempo de tela de Francisco. Depois de dez dias sem exposição, ela ficou surpresa com a transformação no comportamento do filho. "Fui ao médico e a sugestão foi: 'Vamos cortar 100% de telas?'. Eu: 'Claro'. Do alto do meu privilégio e com toda rede de apoio que eu tenho. Em 10 dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Vi na prática", afirmou Thaila, que também é mãe de Tereza, de 1 ano e 7 meses.

Confira um trecho do episódio:

Thaila Ayala fala sobre soro para ganho de peso e relembra doença

No último dia 25, Thaila Ayala abriu o coração e contou que já passou por momentos delicados quando o assunto é saúde. A atriz surgiu nos Stories tomando soro para ganho de peso e lembrou que em certa época da vida precisou ser internada várias vezes.

"Nunca tinha ido a uma nutricionista, pra mim nutricionista era quem passava dieta pra emagrecer e eu sempre palito não sabia da importância de uma nutricionista. A ignorância é terrível. E foi num ano que eu fui para o hospital seis vezes, tive gastroenterite 10 vezes em 12 vezes. Faz essa conta", começou.

"Meu intestino estava muito doente ninguém descobria. Passei por três gastros diferentes, fiz todos os exames e eles não descobriram nada. Descobri a nutricionista, que me tirou todo o remédio, mudou minha alimentação. Foi muito difícil pra mim porque há 12 anos não comia nada de verdura e legumes. Tive que mudar drasticamente a alimentação. Um ano doente, não aguentava mais e tive que encarar", continuou.

"Seguimos aqui, agora a meta é ganhar peso, chegar nos 56kg, eu cheguei aqui com 51kg, e melhorar a fadiga. Vou contando tudo pra vocês", concluiu a atriz.