Tá crescendo! Jade Magalhães mostra barriga de grávida em nova aparição

A influenciadora digital Jade Magalhães encantou os fãs na tarde desta quinta-feira, 21, ao compartilhar uma novo foto mostrando o barrigão de grávida. Noiva do cantor Luan Santana, ela está à espera da primeira filha do casal.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, ela aparece vestindo uma camisa azul-marinho, com os últimos botões abertos, deixando a barriga à mostra. Para completar o look, ela apostou em uma calça larga na mesma cor da camisa e um tênis esportivo.

Vale lembrar que, até o momento, o casal ainda não revelou publicamente qual será o nome da primeira filha. Jade, no entanto, já dividiu com os seguidores um breve spoiler da inspiração para o quartinho da bebê.

Storie de Jade Magalhães (Reprodução/Instagram)

Luan Santana mostra barriguinha de Jade Magalhães e se declara para a filha

Recentemente, Luan Santana compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado de Jade e fez questão de dar ênfase na barriguinha de grávida e se declarar para a herdeira.

"A fase mais especial das nossas vidas. Já te amamos, minha filha", escreveu ele na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "O pai mais babão e o melhor que ela poderia ter", escreveu uma internauta. "A coisa mais linda do mundo", se derreteu outra. "Muito amor por essa família", comentou uma terceira.

Em outro momento, ele celebrou os 16 anos desde o primeiro encontro com Jade. "Numa dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui". Leia mais!

