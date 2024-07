Tá crescendo! Iza surpreende ao mostrar barriga de grávida em nova aparição

A cantora Iza reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 26, e surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida

A cantora Iza reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 26, e surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. A estrela apareceu com o barrigão à mostra em um vídeo feito para uma peça publicitária.

Ela espera o nascimento de sua primeira filha, que se chamará Nala e é fruto de sua relação com o jogador de futebol Yuri Lima. Na publicação, a cantora mostrou alguns momentos de sua rotina durante uma semana, que incluiu aula de yoga na companhia de um de seus cachorros, momentos de trabalho e descanso na beira da piscina.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Uma mamãe linda", disse uma. "Rainha Iza e Princesa Nala", escreveu outra. "Muito perfeita", escreveu uma terceira. "Barrigão lindo", apontou mais um.

Iza mostra a barriga (Reprodução/Instagram)

Iza volta ao Instagram em data especial

Recentemente, Iza fez um post no Instagram para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Ela falou sobre a importância das mulheres negras em sua vida e o desejo de ser um bom exemplo para sua filha, que nascerá em breve.

"Nesse dia Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha parei pra refletir mais uma vez que sou muito abençoada - literalmente (vide video 2) - por ter mulheres negras incríveis como referência na minha vida. Sou muito abençoada, também, por vocês que me escutam e me assistem terem me acolhido como uma mulher preta", iniciou ela.

Hoje sei que ocupo esse lugar representando tantas mulheres, mas antes de mim vieram outras que me inspiraram e abriram caminhos. Meu máximo respeito a elas e aos exemplos maravilhosos que tive dentro de casa, que sempre me disseram que eu poderia ocupar qualquer espaço que eu quisesse! E agora tudo ganha um novo significado, porque falta pouco pra eu colocar mais uma pretinha no mundo. Só espero ser pra ela pelo menos um pouco do que essas mulheres foram pra mim", disse ela.