Sthefany Brito passa perrengue ao rasgar vestido com o barrigão: ‘Vai explodir’

Vem Vicenzo! Na reta final de sua segunda gestação, Sthefany Brito passa perrengue e rasga vestido com o barrigão ‘explodindo’

Sthefany Brito está contando os minutos para o nascimento de seu segundo, Vicenzo, fruto do relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky. Nesta sexta-feira, 30, a atriz usou as redes sociais para compartilhar um perrengue na reta final da gestação e contou que seu vestido rasgou por conta do tamanho do barrigão.

Através dos stories de seu Instagram, Sthefany compartilhou um momento ‘vida real’ e dividiu o perrengue com os seguidores. Antes de detalhar o pequeno acidente, ela brincou sobre o tamanho da barriga: "Olha o estado que estamos. Postei aqui ontem minha barriga, vocês estão chocados, parece que vai explodir, é essa sensação que eu tenho", disse.

"Tenho medo de tossir, de espirrar, parece que vai sair a criança”, Sthefany brincou. Na sequência, a atriz contou que saiu de casa usando um vestido listrado e uma camisa, quando percebeu que o modelo ganhou um rasgo bem na barriga: "Botei o vestido e saí. Estou na rua fazendo algumas outras coisas, vocês querem ver?", perguntou.

"Deus é muito bom e falou: 'Bota uma camisa por cima, minha filha'. Então, estou andando assim, não está dando para ver, mas a realidade está por baixo. E é bem na altura da barriga", Sthefany fez piada ao exibir o vestido rasgado. Vale lembrar que ela está no nono mês de gestação e o pequeno pode nascer a qualquer momento.

Sthefany Brito rasga vestido com o barrigão da segunda gestação - Reprodução / Instagram

Além de Vicenzo, Sthefany também é mãe de um menino de três aninhos, Antonio Enrico, que está animado com a chegada do irmãozinho."Até agora ele está achando o máximo (risos). Ele beija a minha barriga, abraça, está muito carinhoso. Ontem ele falou que quer que o irmão nasça logo", a atriz contou em recente entrevista à CARAS Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito reflete sobre os desafios da maternidade

Há quase quatro anos, Sthefany Brito conversou com a Revista CARAS sobre a expectativa com a chegada de seu primeiro filho, Antonio Enrico. Hoje, ao lado do primogênito, a atriz, que é casada com o empresário Igor Raschkovsky, fala da ansiedade com o nascimento do caçula, Vicenzo. Prestes a dar à luz, a artista refletiu sobre a romantização da maternidade.