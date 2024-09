A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 12, para compartilhar mais uma experiência após o nascimento de Vicenzo

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 12, para compartilhar mais uma experiência após o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Desta vez, ela fez um relato sobre amamentação e disse que o processo tem sido mais fácil do que foi com o primogênito, Enrico, de 3 anos.

"Tá mamando super bem. A amamentação do Enrico foi muito sofrida para mim, foi muito difícil, fiquei muito machucada e demorei para pedir ajuda. Quando comecei com a consultora, meu peito já estava muito ruim, muito machucado. Estava prestes a desistir porque foi punk. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça", lembrou ela.

"Assim como cada gravidez é uma gravidez, cada filho é um filho, cada experiência realmente é única, por aqui está tudo melhor dessa vez. A gente também vai ficando um pouquinho mais safa, já sei quando ele está mamando, quando ele está chupetando, quando ele está dando uma mordidinha", detalhou a artista.

Nascimento de Vicenzo

A atriz anunciou o nascimento do filho na noite desta terça-feira, 10. Para compartilhar a novidade, a irmã do ator Kayky Brito postou algumas fotos tiradas após o parto do herdeiro, que veio ao mundo nesta última segunda-feira, 9, e se declarou para ele na legenda. "9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu.

A artista contou também que teve reação após a anestesia do parto: “Falei para vocês, ele nasceu segunda-feira, nasceu super bem graças a Deus. Eu para variar tive bastante reação a anestesia, é normal. No parto do Enrico ainda foi um pouco pior. Tive muito enjoo, depois tive tremedeira, depois muita tontura e foi assim”, lembrou.