Sthefany Brito anuncia nascimento do segundo filho, Vicenzo

A atriz Sthefany Brito postou as primeiras fotos de seu filho, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky

Nasceu! Na noite desta terça-feira, 10, a atriz Sthefany Brito anunciou o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Os dois já são pais de Antonio Enrico, de três anos.

Em seu perfil no Instagram, a irmã do ator Kayky Brito postou algumas fotos tiradas após o parto do herdeiro, que veio ao mundo nesta última segunda-feira, 9, e se declarou para ele na legenda.

"9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu a mamãe coruja, recebendo o carinho dos fãs.

"Que lindo! Seja bem-vindo", disse a atriz Thaíssa Carvalho. "Que lindo!!!! Bem-vindo Vincenz. E família linda, tudo de bom pra vocês sempre!!!", escreveu uma seguidora. "Vicenzo estava só esperando a foto no porta retrato do quarto dele mesmo kkkkk… Parabéns, família", falou uma fã, brincando sobre a teoria criada por Sthefany, que o filho ainda não tinha nascido porque faltava organizar algumas coisas no seu quarto.

Antes da chegada do segundo filho, Sthefany Brito refletiu sobre a pressão estética em relação ao corpo após o nascimento do bebê. Mãe de Antonio Enrico, a atriz conta que, na primeira gestação, quis emagrecer rapidamente por uma cobrança própria. No entanto, ela assegura que após a chegada de Vicenzo terá uma atitude diferente.

"Vou ter muito mais empatia por mim. É claro que a gente quer emagrecer, se cuidar, malhar, comer bem, é uma questão de saúde acima de qualquer coisa, mas essa loucura de querer voltar a ter o corpo de antes, correndo, estou completamente fora disso", conta Sthefany Brito, em entrevista à Revista CARAS. Confira a entrevista completa!