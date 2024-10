Sthefany Brito exibe momento encantador entre os filhos: 'Minha vida toda'

Que amor! A atriz Sthefany Brito se derreteu de amores ao mostrar o filho caçula, de 1 mês, recebendo carinho do primogênito

A atriz Sthefany Brito dividiu com o público um novo registro fofíssimo dos dois filhos, Antonio Enrico, de 3 anos, e Vicenzo, de 1 mês, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky. Por meio de seus stories no Instagram, a artista compartilhou um vídeo do primogênito abraçando o caçula.

No registro, o filho mais velho de Sthefany aparece esbanjando alegria enquanto protagoniza o momento carinhoso com o bebê. Mamãe coruja, a famosa se derreteu de amores ao mostrar a cena amorosa.

"Minha vida toda nesse abracinho", declarou ela na legenda da postagem. Recentemente, Sthefany Brito compartilhou outro momento fofíssimo do filho caçula. Na ocasião, a atriz surgiu com o bebê nos braços, se derretendo pelo pequeno, que fez graça colocando a língua para fora no registro.

Em recente entrevista ao jornal 'O Globo', ela dividiu um relato sinecro sobre sua experiência na maternidade. "É um misto de sentimentos. Me sinto a mulher mais sortuda desse universo e a mais cansada. Meu desafio é encontrar o equilíbrio e conseguir dar atenção para os dois. Mas esse desafio é diário, já que nem todo dia é igual. Vou equilibrando os pratinhos e fazendo o melhor que dá. Mas a alegria de ver os dois juntos faz absolutamente cada segundo valer a pena", analisou.

Filhos de Sthefany Brito - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito rebate comentário inconveniente sobre seu filho

No início desta semana, Sthefany Brito não ficou calada diante de alguns comentários sobre a forma como cuida de seu filho caçula, Vicenzo. Após receber comentários inconvenientes nas redes sociais, ela usou seu perfil para dar uma resposta afiada a uma internauta.

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou um print das mensagens que recebeu da internauta. "Você já está acostumando mal, ele ainda é bebê, deixa ele no bercinho, ele vai acostumar", disse a pessoa. E a artista comentou: "Meu filho não tinha nem 1 mês de vida e ela dizendo que estou acostumando mal no colo! Nem um mês!"

Em seguida, a atriz mostrou que a pessoa respondeu ao seu vídeo, emocionada por ver o herdeiro dando risada para ela; confira mais detalhes!

