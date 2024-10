Sthefany Brito rebate comentário inconveniente sobre seu filho: 'Mal amada'

A atriz Sthefany Brito não ficou calada diante de alguns comentários sobre a forma como cuida de seu filho caçula, Vicenzo, de 1 mês de vida

A atriz Sthefany Brito não ficou calada diante de alguns comentários sobre a forma como cuida de seu filho caçula, Vicenzo, de 1 mês de vida, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky. Após receber comentários inconvenientes nas redes sociais, ela usou seu perfil nesta terça-feira, 22, para dar uma resposta afiada a uma internauta.

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou um print das mensagens que recebeu da internauta. "Você já está acostumando mal, ele ainda é bebê, deixa ele no bercinho, ele vai acostumar", disse a pessoa. E a artista comentou: "Meu filho não tinha nem 1 mês de vida e ela dizendo que estou acostumando mal no colo! Nem um mês!"

Em seguida, a atriz mostrou que a pessoa respondeu ao seu vídeo, emocionada por ver o herdeiro dando risada para ela. "Precisa chorar", disse a pessoa. E ela retrucou: "Meu filho dando os primeiros sorrisos e eu emocionada, e ela dizendo que não precisa chorar!". Por fim, Sthefany falou: "Vai palpitar na vida dos outros. Chata. Mal amada! Tchau! Bloqueada!".

Stories de Sthefany Britto (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito celebra primeiro mês do filho com festa temática

Recentemente, a atriz realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês de Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela também tem Antônio Enrico, de três anos. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da comemoração, que teve como tema o super-herói Homem Aranha. A decoração foi toda nas cores vermelha e azul, e os dois meninos ainda usaram roupas combinando com o tema.

"Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho! Um mês que Enrico oficialmente virou irmão mais velho e por isso todo mês ele é o responsável por escolher o super herói da festinha do irmão. E o primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, foi… HOMEM ARANHA! E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo para o seu fã n.1 Enrico. Mas já temos um aprendiz em treinamento também. Duvido você ver a última foto e não se derreter", escreveu a mamãe coruja na legenda.