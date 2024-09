A atriz Sthefany Brito compartilhou alguns cliques exibindo o rostinho do filho caçula, Vicenzo, que nasceu na segunda-feira (9)

Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 12, ao compartilhar alguns cliques inéditos do filho caçula, Vicenzo. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, nasceu na última segunda-feira, 9.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o recém-nascido aparece usando o look que saiu da maternidade: uma roupinha vermelha e branca. Em um dos cliques ele está acordado, já no outro o pequeno está dormindo. A atriz também postou a foto deixando o hospital ao lado do marido e com o bebê no colo.

Ao dividir as imagens, Sthefany, que também é mãe de Antonio Enrico, de três anos, escreveu como se Vicenzo estivesse falando. "Oi mundo! Cheguei com todo cabelo que dava, lindo e a mamãe não consegue parar de falar o quanto sou lindo e perfeitinho!! Dá pra entender ela né?".

Mais cedo, Sthefany Brito confessou um medo curioso: a aflição de espirrar após o parto do filho caçula. "Gente, uma das coisas que eu tinha esquecido é o medo de espirrar. Já espirrei duas vezes e estou com muito medo. Sei que não vai acontecer nada de grave, mas sinto como se minha barriga fosse explodir a cada espirro", contou nos Stories.

Na sequência, a irmã de Kayky Brito relatou mais um episódio que a preocupou. "Eu engasguei ontem enquanto estava deitada, e comecei a tossir. Foi uma bobeira, mas fiquei tão nervosa! A barriga fica dolorida durante a tosse, e é uma sensação bem desconfortável. Que fase!", completou.

Confira:

Sthefany Brito faz relato sincero sobre amamentação

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais para compartilhar mais uma experiência após o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Desta vez, ela fez um relato sobre amamentação e disse que o processo tem sido mais fácil do que foi com o primogênito, Enrico, de 3 anos.

"Tá mamando super bem. A amamentação do Enrico foi muito sofrida para mim, foi muito difícil, fiquei muito machucada e demorei para pedir ajuda. Quando comecei com a consultora, meu peito já estava muito ruim, muito machucado. Estava prestes a desistir porque foi punk. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça", lembrou ela. Confira o relato completo!