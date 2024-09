Nas redes sociais, Sthefany Brito compartilhou um medo curioso que está sentindo após o parto do segundo filho; saiba qual

Nesta quinta-feira, 12, a atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Em seu perfil oficial no Instagram, ela confessou um medo curioso: a aflição de espirrar após o parto do filho caçula.

"Gente, uma das coisas que eu tinha esquecido é o medo de espirrar. Já espirrei duas vezes e estou com muito medo. Sei que não vai acontecer nada de grave, mas sinto como se minha barriga fosse explodir a cada espirro.", iniciou nos Stories.

Na sequência, a irmã de Kayky Brito relatou mais um episódio que a preocupou. "Eu engasguei ontem enquanto estava deitada, e comecei a tossir. Foi uma bobeira, mas fiquei tão nervosa! A barriga fica dolorida durante a tosse, e é uma sensação bem desconfortável. Que fase!", disse ela.

Mais cedo, a atriz compartilhou mais uma experiência após o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Na ocasião, ela fez um relato sobre amamentação e disse que o processo tem sido mais fácil do que foi com o primogênito, Enrico, de 3 anos.

"Tá mamando super bem. A amamentação do Enrico foi muito sofrida para mim, foi muito difícil, fiquei muito machucada e demorei para pedir ajuda. Quando comecei com a consultora, meu peito já estava muito ruim, muito machucado. Estava prestes a desistir porque foi punk. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça", lembrou ela.

"Assim como cada gravidez é uma gravidez, cada filho é um filho, cada experiência realmente é única, por aqui está tudo melhor dessa vez. A gente também vai ficando um pouquinho mais safa, já sei quando ele está mamando, quando ele está chupetando, quando ele está dando uma mordidinha", detalhou a artista.

