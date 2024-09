Sthefany Brito não aguenta e chora ao enfrentar o puerpério: 'Não consegue'

Alguns dias após o nascimento de seu segundo filho, Vicenzo, Sthefany Brito não aguenta a emoção e começa a chorar; veja o que houve

A atriz Sthefany Brito compartilhou um momento emocionante que está enfrentando após alguns dias do nascimento de seu segundo filho, Vicenzo. Nesta quinta-feira, 12, a famosa se gravou chorando e comentou por cima o que houve.

Até então, ela não tinha tido dificuldade para amamentar o bebê e agora alguns machucados apareceram. Vivendo o puerpério, período pós-parto em que o corpo trabalha para voltar ao seu estado normal, a artista desabafou sobre os sentimentos fortes que várias mamães sentem nesse período com variação hormonal intensa.

"A situação da puérpera que achou um cantinho na varanda do quarto do Enrico (catou um boné dele porque o melasma tá voltando com tudo!) pra tomar sol no bico do peito (tá começando a machucar um pouco!) e foi rezar, agradecer a deus e não consegue parar de chorar...", relatou o que aconteceu e compartilhou sobre estar mais sensível durante esse período inicial, o que é muito comum entre as mulheres que acabaram de dar à luz.

Na segunda-feira, 09, Sthefany Brito deu à luz seu segundo herdeiro com o empresário Igor Raschkovsky. "9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu a mamãe coruja, recebendo o carinho dos fãs.

Mãe de Sthefany Brito mostra o rosto do neto recém-nascido

A mãe de Sthefany Brito, Sandra Brito, encantou ao compartilhar uma foto mostrando o rostinho do neto recém-nascido, Vicenzo. Nesta quarta-feira, 11, a vovó coruja publicou um clique do bebê, nascido no dia nove, e chamou a atenção ao exibi-lo melhor.

Até então, a mamãe de segunda viagem só havia postado alguns cliques do parto e o rostinho do caçula só apareceu logo ao sair da barriga. Agora, com o registro de Sandra Brito foi possível ver melhor o segundo herdeiro da atriz, que já tinha Antonio Enrico, de tês anos. Veja a foto aqui.