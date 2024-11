Sorriso da filha caçula do sertanejo Sorocaba encanta em nova foto

Esposa do sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues explode o fofurômetro ao mostrar nova foto da filha caçula, Angelina, dando um sorrisão

Filha caçula do cantor sertanejo Sorocaba, a pequena Angelina apareceu sorridente em uma nova foto nas redes sociais. Neste domingo, 3, a mãe dela, a influencer Biah Rodrigues, compartilhou uma foto encantadora da herdeira na casa da família.

Na foto, a bebê apareceu dando um sorrisão para alguém que conversava com ela e a mãe registrou o momento inesquecível. “Bom dia titias. Que Deus abençoe o seu domingo”, disse ela na imagem.

Angelina é irmã gêmea de Zion. Além dos gêmeos, Sorocaba e Biah também são pais de Theo e Fernanda.

Aniversário

Biah Rodriguescompletou 28 anos de vida recentemente e comemorou a data especial com uma festa luxuosa ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos mostrando os detalhes da celebração, que contou com muitos doces, um bolo todo branco e uma decoração com bexigas e flores. A aniversariante também posou com o marido, o cantor Sorocaba, e os filhos, Theo, de quatro anos, Fernanda, de dois, e os gêmeos, Angelina e Zion, de três meses.

"Eu tenho tudo… Obrigada Jesus 2.8", escreveu Biah, que surgiu usando vestido longo branco e uma sandália de salto alto.

Nos Stories do Instagram, a influencer contou que a festa foi uma surpresa. "Ele disse que íamos almoçar fora. Estava tudo armado em casa. Amei tanto. Fiquei surpresa, amei. Obrigada pelo carinho", disse ela.

Mais cedo, Biah recebeu uma bela homenagem do marido, o cantor Sorocaba. "Hoje o dia é dela! Parabéns meu amor, que Deus continue te abençoando e te dê forças para abençoar a vida de tanta gente como você tem feito nos últimos anos… Amo você demais. Olhando para trás viemos do improvável e hoje caminhamos juntos para lugares inimagináveis! Que Deus nos abençoe nessa jornada", escreveu o artista sertanejo na publicação.

